I pendolari alzano la voce | Problemi insostenibili

(Di sabato 21 settembre 2024) È stata approvata dal consiglio comunale di Lodi con 18 voti favorevoli, sette astenuti e cinque non espressi la mozione presentata dai gruppi di maggioranza relativa al trasporto pubblico su rotaia. Presentata dal Comitatolodigiano e sud Milano insieme all’assessore alla mobilità Stefano Caserini e ai consiglieri Merola, Tonarelli e Pellecchia, quest’ultimo che l’ha presentata in aula, la mozione punta a recepire le continue problematiche deiche prendono treni sulla tratta Lodi Milano, amplificando la lorosu "e situazioni di disagio diventate oramai" come ha spiegato il consigliere dem Domenico Pellecchia a inizio intervento. Nello specifico si tratta delle continue segnalazioni che il Comitato riceve, anche centinaia a settima, e che con difficoltà vengono ascoltate da chi gestisce il trasporto, ovvero Trenord.