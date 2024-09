Ho affittato una casa su Airbnb con le mie amiche e il proprietario ci ha chiesto 16 mila euro per danni ma ho scoperto la verità | la storia di Amy Peto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Si chiama Amye la suala racconta il Daily Mail. La ragazza haunasuassieme allema, tornate dal viaggio, si sono viste addebitare un conto di 18dollari (16).è andata a Douglas, Michigan, lo scorso giugno per passare le vacanze in compagnia. Tutto bene, fino all’amara sopresa: una recensione molto negativa dall’host e una fattura perche includevano un grande buco nella vasca da bagno, insieme a costi aggiuntivi per impianti idraulici, piastrelle, porte in vetro e altre riparazioni.ha subito capito che ilstava cercando di farsi ristrutturare il bagno anche perché la stessaè in vendita per 1,5 milioni di dollari. Lei e le sue, ha spiegato, non hanno nulla a che fare con queiche sembrano semmai causati da un martello.