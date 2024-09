Giallo a Verona | donna ritrovata morta in casa vicino a lei il figlio in una pozza di sangue

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 21 settembre 2024) Vago di Lavagno, in provincia di, è un paese sotto choc dopo la notizia dell’uccisione di Alessandra Spiazzi,58ennesenza vita nella sua cucina nel pomeriggio di venerdì 20 settembre.a lei c’era il15enne, ferito e in gravissime condizioni. I carabinieri si sono limitati a dire che si tratta di un dramma familiare, ma non hanno fornito ulteriori informazioni. Il terribile delitto si è consumato in via Galilei, una strada fatta da casette molto simili una dopo l’altra, da dove si sono sentiti colpi d’arma da fuoco e poi un assordante silenzio. Sono stati allertati i soccorritori dell’1-1-8 che, entrati nell’abitazione, si sono ritrovati davanti ad una scena raccapricciante: laormaie il15ennea lei in unadi