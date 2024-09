G7 Giuli | cultura straordinaria fattore di sviluppo sostenibile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 settembre 2024) Napoli, 21 set. (askanews) – “La, nella sua più ampia accezione che va dai siti del patrimoniole, alle industrie creative come il design, può essere uno straordinariodiper il mondo, dialogo, confronto e. Lo è senz’altro per l’Italia dove impiega quasi un milione e mezzo di persone e costituisce una voce significativa del nostro prodotto interno lordo. Lo è per tutte le nazioni del mondo che sappiano preservare il proprio patrimonio materiale e immateriale, penso alle lingue locali, alle tradizioni native, all’artigianato, ai saperi del corpo, oltre che dell’intelletto e che rispettino e promuovano la creatività temporanea, contemporanea, dal cinema allo spettacolo, dal vivo, alle forme più innovative di creatività”.