DonarSì alla vita L’evento per Leonardo

(Di sabato 21 settembre 2024) VIAREGGIO Avrebbe compiuto 22 anni giovedì,Brown, il giovane scomparso nel luglio dello scorso anno dopo l’incidente stradale che ha portato via anche la fidanzata, Emma, seduta, abbracciata e avvinghiata a lui sulla bicicletta elettrica con cui stavano andando al mare. Un anno in cui, nonostante l’assenza, e il dolore, i suoi occhi, il suo animo buono, continuano a vivere. Nel ricordo e nella forza della famiglia e degli amici, e in una città e in una comunità, che ne conservano, curano e tessono la sua memoria. In quella ragazza, e in quell’uomo, salvati grazie ai suoi organi. In un filo di ricordi e memoria in cui,, ancora vive.