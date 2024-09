Chiara Petrolini mistero sulla casa dei domiciliari E a Traversetolo la burocrazia si infila nella tragedia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Parma, 21 settembre 2024 – Il 29 agosto la Procura di Parma aveva chiesto per lei la detenzione in carcere. Il giudice delle indagini preliminari Luca Agostini ha ritenuto gli arrestisufficienti a garantire le esigenze cautelari, sia perché per la 21enne studentessa di Scienze dell'Educazione e baby sitter si tratta della prima esperienza detentiva, sia per il controllo che verrà esercitato dai familiari., i genitori e il fratello minore sono insieme in un'abitazione, dal momento che la villetta di famiglia è stata messa sotto sequestro. Si è parlato di quella della nonna paterna, in una frazione di meno di 900 abitanti a circa sei chilometri da Parma. Nell'immagine del 09 agosto 2024 i Ris di Parma al lavoro nei pressi del giardino di una villetta dove fu trovato un neonato morto e seppellito, a Vignale di(Parma).