Yurj Buzzi in Emily in Paris 4 | ‘Un nuovo inizio della serie sullo sfondo di Roma’

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’attoreè nel casttvin4, attualmente in streaming su Netflix e con protagonista Lily Collins. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???? ????? (@yuri) “Lavorare con Lily Collins è stato un grande piacere, ho avuto la possibilità di collaborare con un’attrice di grande esperienza e professionalità, sul set abbiamo anche aggiunto alcune battute affinché la scena fluisse meglio. Il regista Andrew Fleming mi ha trasmesso una grande sicurezza, e la mattinata delle riprese è trascorsa troppo velocemente. Infatti, quando lasci il set, hai quella sensazione di voler avere più tempo per continuare a imparare da grandi professionisti e crescere sempre di più come artista”.