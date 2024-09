Tale e quale show 2024 | il cast della nuova edizione su Rai 1

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerd√¨ 20 settembre 2024): ilsu Rai 1. Concorrenti, giuria, giudici, ospititorna questa sera, 20 settembre, con lacondotta da Carlo Conti. Unrinnovato sia per quanto riguarda i concorrenti che la giuria. Esce di scena dal tavolo dei giudici dopo tanti anni Loretta Goggi. Tra le novit√† di questa, sono previsti dei duetti tra due degli 11 protagonisti o tra uno di loro e un ospite. Scopriamo insieme ildi: giudici Una rivoluzione sar√† quellagiuria di. Dopo molti anni, lascia¬†Loretta Goggi. Confermati come giudici Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. La new entry √® rappresentata da Alessia Marcuzzi, e ci sar√† poi un quarto giurato ‚Äúvip‚ÄĚ.