Sposa annega durante il rituale per disfarsi del vestito nuziale | il dramma in Canada

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Non ce la faccio più, è troppo pesante”. Queste le ultime parole pronunciate da Maria Pantazopoulos, una trentenne di origine greca, prima di lasciare andare il fotografo e finire inghiottita dalle acque di un fiume a nord di Montreal, in, con indosso il suo abito da. A riportare latica notizia è stato il Toronto Sun. Stando a quanto emerso, la ragazza si erata a giugno ma, come prevede la tradizione del Trash the Dress (farsi fotografare mentre ci si disfa dell’abito in modo originale) aveva deciso di scattare alcune foto nel fiume Ouareau, vicino alle rapide delle cascate Dorwin, venerdì 13 settembre.Leggi anche: Bambino di 8 anni travolto e ucciso dal van guidato dal padre La 31enne si sarebbe quindi immersa nell’acqua ma, a causa dell’ingombrantedae della corrente molto forte, sarebbe stata trascinata sul fondo morendota.