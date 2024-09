Sarri | McTominay è tanta roba il Napoli ha una squadra fortissima

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2024) Maurizioè un ex di Juve ema sa benissimo per chi tifare domani. Alfredo Pedullà lo ha intervistato su YouTube: «Le squadre si stanno conoscendo solo in questo momento. Per avere l’espressione finale di queste due squadre è troppo presto, ci daranno solo un’indicazione».: «Quale panchina sceglierei? Ilper amore» Che panchina sceglierei tra le due? «Ilper amore. Io aho fatto tre anni intensi vissuti intensamente, alla Juve solo un anno di cui sei mesi a porte chiuse senza pubblico. Quindi è chiaro che i ricordi mi propendono più verso ilche verso la Juventus, è la storia che ho vissuto». Sui nuovi acquisti dela centrocampo: «, ma anche Gilmour.