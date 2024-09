Sanità | sciopero nel Lazio il 23 settembre per lavoratori del settore privato e RSA

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sindacati in protesta per il rinnovo dei contratti e il riconoscimento dei diritti deiLe lavoratrici e idelincroceranno le braccia il prossimo 23in occasione dellonazionale indetto per il rinnovo dei contratti neldellaprivata e delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). La mobilitazione, promossa da Fp Cgil Roma, Cisl Fpe Uil Fpl Roma e, mira a spingere le associazioni datoriali Aris e Aiop ad aprire i tavoli di trattativa per i rinnovi contrattuali. Le ragioni della protesta Giancarlo Cenciarelli (Fp Cgil Roma), Giancarlo Cosentino (Cisl Fp) e Sandro Bernardini (Uil Fpl Roma e), vertici regionali dei rispettivi sindacati, hanno dichiarato in una nota congiunta: “I 25.000dellaprivata accreditata e i 10.