Quel che bolle in pentola programma di cucina su Tv2000

(Di venerdì 20 settembre 2024) Beatrice Fazi condurrà il nuovoin onda dal 23 settembre, dal lunedì al venerdì, ore 11 con la partecipazione del cuoco Fabio Cinelli ROMA – ‘chein’, è il nuovodidi, condotto da Beatrice Fazi con la partecipazione del cuoco Fabio Cinelli in onda dal 23 settembre, dal lunedì al venerdì, ore 11. Non è una gara o una lezione ma un momento di condivisione e convivialità. In ogni puntata vengono realizzate le ricette della tradizione culinaria italiana “condite” dalle storie dell’ospite in studio. Un lungo bancone con fornelli, lavabo e due zone per la preparazione dei piatti. Persone comuni, talvolta personaggi noti che si impegnano are le loro specialità o i loro menù regionali ricevendo in fase di elaborazione dei piatti, anche consigli e supporto dai conduttori.