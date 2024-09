Presentata la Lba 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 20 settembre 2024) A Bologna, presso la torre Unipol, è stataufficialmente la Lbache scatterà tra una settimana con ben tre anticipi. L’ inizio della regular season sarà preceduta dalla Final Four di Supercoppa Italiana in programma questo fine settimana nel capoluogo emiliano.LA LBA: LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DI LEGA BASKET A fare gli onori di casa, in occasione della presentazione della stagione cestistica, non poteva che essere il presidente della Lega Basket, Umberto Gandini, che si è espresso cosi: “Iniziamo una nuova stagione, 16 partecipanti al via con tante novità. Tutti i club si sono rinforzati, abbiamo 7 squadre nelle coppe europee. E poi ritroviamo Trapani dopo 32 anni e Trieste dopo una sola stagione. Tante squadre hanno effettuato rivoluzioni ponderate, cambiando giocatori ed allenatori per migliorare.