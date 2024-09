Pier Cortese Discoverland e l’album ‘Ero’ | Ciò che siamo oggi

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 20 settembre 2024) Si intitola Ero il nuovo disco di, il duo formato dae Roberto Angelini. È il terzo di questo progetto e, per la prima volta, ci troviamo ad ascoltare un concept album interamente composto da canzoni inedite. Un lavoro di otto brani, realizzati dae Angelini con la collaborazione di Leo Pari e la partecipazione di Niccolò Fabi, penna, musicista e voce nei brani Gange, Terza Età e Karmatango. Cifatti raccontare questo lavoro da. Per la prima volta,dà vita a brani inediti. Come nasce Ero e perché arriva proprio ora?«Ho proposto a Bob questo nuovo profilo artistico. C’è stato un brevissimo momento di resistenza iniziale, dovuto all’abbandono di piccole certezze che erano il format di, che aveva in qualche modo già la sua funzione.