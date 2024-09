Parola d’ordine resilienza climatica Coldiretti cala le carte elettorali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sono stati presentati nella sede diPistoia la lista "Acqua, agricoltura, ambiente per la" e i suoi candidati di espressioneper le elezioni del Consorzio 3 Medio Valdarno, in programma nei primi giorni di ottobre. Collaborazione e confronto con tutti gli attori del territorio istituzionali e privati (62 comuni, in 6 province, per una superficie complessiva di 3.360 chilometri quadrati); miglioramento dei tempi e della qualità della manutenzione, rafforzamento dei rapporti di collaborazione con le aziende agricole e nello specifico conclusione delle progettazioni richieste dagli amministratori dell’area pistoiese e realizzazione della nuova sede operativa ad Agliana, che garantirà tempestività di interventi, adeguato stoccaggio dei materiali ed efficienza dei mezzi (2,5 milioni di investimento).