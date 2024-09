Pagelle Verona-Torino 2-3 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

match valevole per la quinta giornata della. Allo stadio Bentegodi partenza a razzo per entrambe le squadre: dopo pochi minuti ci pensa Sanabria a battere Montipo ed a portare in vantaggio i granata. Ma la reazione dei padroni di casa non si fa attendere: Kastanos al dodicesimo minuto fa 1-1 con una gran conclusione deviata che beffa Milinkovic-Savic. L'episodio che spezza la partita lo si vive al ventesimo minuto: gomitata volontaria di Dawidowicz a Sanabria, rigore e cartellino rosso. Dal dischetto Sanabria colpisce il palo, ma pochi minuti più tardi ci pensa Duvan Zapata a fare 2-1. Ilprova a rimanere in partita e, probabilmente nel momento migliore, prende il 3-1 di Adams che chiude a tripla mandata la partita. Nel finale Mosquera fa 2-3.