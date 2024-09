Opportunità di lavoro a Greve in Chianti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) A Settembre ha aperto La Fattoria di Vignamaggio, un luogo d’incontro che vi condurrà in un viaggio tra storia, natura ed eccellenze gastronomiche. Oggi la tenuta di Vignamaggio si estende per oltre 400 ettari tra vigneti, orti e giardini, e nella sua veste attuale è composta dalla Villa, in fase di restauro, tre casali storici – L’Orto, Il Prato e Il Casolese - disponibili per affitti privati, l’hotel La Pensione a Panzano inche offre 21 camere con un design unico ispirato al Decameron di Boccaccio e Il Borgo, che dopo un lungo restauro durato 6 anni oggi offre 17 suite, un elegante ed eccentrico dormitorio con 8 posti letto, un teatro con 144 posti, una cappella con affreschi settecenteschi, una sala da ballo, svariati spazi per eventi e una barberia.