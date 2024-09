Napoli due pizze margherita e una bottiglia d’acqua | lo scontrino di un cliente del Crazy Pizza di Briatore

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tutto come previsto. Era soltanto questione di tempo. Ecco spuntare lodelle polemiche. D’altronde, l’inaugurazione deldi Flaviofa parlare di sé già da quando era stato soltanto annunciato. Undel locale che si affaccia sul lungomare partenopeo ha pubblicato sui social quel che ha speso per una cena. Per due, unadi acqua frizzante e il coperto ha pagato 46 euro. Ovviamente, la foto delloè stata subito condivisa da numerosi utenti, con tanto di commenti a corredo. La maggior parte concordi nel valutare esoso quanto richiesto. Ma non sono pochi coloro che hanno sottolineato che lonon sorprende.