Metro C di Roma altri rinvii per il collegamento tra San Giovanni e Colosseo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ancora grossi ritardi per l’apertura della tratta trae Sansulla linea dellaC diLa realizzazione della tratta T3 dellaC di, che collegherà Sanal, ha subito un ulteriore ritardo. La fine dei lavori è stata posticipata al 31 luglio 2025, a causa di alcune modifiche, tra cui il cambio di nome di due stazioni. Questa variazione ha comportato una spesa aggiuntiva di 859.271,83 euro, dovuta alla necessità di aggiornare il sistema informatico di gestione delle vetture. Nuovo rinvio per ildellaC ditra Sane ilCome spiegaToday, la fine dei lavori non significa apertura immediata al pubblico. Sono necessarie diverse settimane, se non mesi, per completare le fasi di pre-esercizio e collaudo.