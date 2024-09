Meta dopo Google nel mirino dell’Ue | rischia una multa miliardaria

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 20 settembre 2024), la società proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, potrebbe subire un processo antitrust da parte dell’Unione europea. Sarebbe l’ultimo atto in carica della commissaria alla concorrenza uscente Margrethe Vestager, che ha già ottenuto importanti successi in questo ambito contro Apple,e Microsoft. L’accusa sarebbe peraltro molto simile a quella che ha portatoa dover pagare unacollegherebbe in maniera troppo esplicita e diretta Facebook e il suo Marketplace, piattaforma gratuita su cui si possono vendere e comprare oggetti anche di seconda mano. Inoltre, utilizzerebbe i dati dei propri utenti a per migliorare i suggerimenti degli oggetti da comprare.