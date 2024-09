Maltempo | Taruffi Pd ‘governo metta risorse anziché fare sciacallaggio’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 set. (Adnkronos) – ?Il Governo, invece di attaccare sindaci e regioni epropaganda e sciacallaggio, deve metterevere sulla prevenzione e questo non sta avvenendo. Anzi tre giorni fa, la Presidente del Consiglio è andata a Confindustria ad affermare che il tema del cambiamento climatico non è una urgenza?. Così Igordella Segreteria nazionale del Pd ospite ad Agorà.?Il Governo ? sottolinea l?esponente dem ? dovrebbe mettere a disposizionestraordinarie per interventi straordinari, perché siamo di fronte a un evento, che insieme a quello dell’anno scorso, ha una portata storica. Lo ha affermato il Capo della Protezione Civile: sono eventi straordinari che si sono ripetuti in sedici mesi, in un giorno è caduta la pioggia che cade in sei mesi?.?La vera sfida è ridisegnare il reticolo idrico di una regione, per questo occorrono miliardi.