Maggio del Pianoforte a Villa Pignatelli Primo appuntamento con Giancarlo Grande

(Di venerdì 20 settembre 2024) Domenica 22 settembre alle 11 ildella Musica riprende le sue attività dopo la pausa estiva nella storica veranda di. Dopo il ciclo di appuntamenti primaverili, la stagione 2024 disegnata dal Associazione “della Musica”;, presieduta da Luigia Baratti con la direzione artistica di Stefano Valanzuolo riparte dal. Come negli scorsi anni le domeniche di settembre e ottobre accoglieranno, di mattina, i quattro giovani pianisti chiamati a contendersi ilpremio del contest denominato “del”;: la formula vuole che sia il pubblico a decretare il vincitore. Nel 2023 ha prevalso Sara Amoresano che, come da regolamento, sarà protagonista in recital dell’39;unico evento serale di questa striscia autunnale in(13 ottobre).