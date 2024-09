Lo studio più di 1 anno per una diagnosi di sindrome di Lennox-Gastaut

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) - Ladi(Lgs) ha necessità dipiù rapide e accurate. E' quanto emerso da unoeuropeo real life presentato nel corso del 15esimo Congresso europeo sull'epilessia (Ecc) che si è svolto recentemente a Roma. I dati, ricavati utilizzando l'Adelphi Lgs Disease Specific Programme* (Dsp), hevidenziato che 454 pazienti pediatrici e adulti affetti da Lgs, in tutta Europa, hdovuto attendere in media 12,3 mesi per ricevere unacorretta della malattia, dopo il primo attacco a 4 anni (età media). Nonostante i pazienti assumano mediamente più di 3 farmaci antiepilettici al giorno, permangono continue sfide per un trattamento efficace della Lgs.