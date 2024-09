Libano nuovi raid delle Israel Defense Forces | distrutti 100 lanciarazzi pronti a essere usati E’ la più grande operazione dal 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il Jerusalem Post lo definisce “il secondo più imponente attacco a Hezbollah dell’anno”. L’esercitoiano ha riferito in serata di aver condottoaerei incontro sistemiutilizzati immediatamente contro il territorioiano”. “Da questo (ieri, ndr) pomeriggio, le forze aeree hanno colpito circa 100e altre infrastrutture terroristiche per un totale di 1.000 bocche da fuoco“, ha affermato un comunicato. I media libanesi hanno riferito che ci sono stati fra i 50 e le 70 attacchi aerei, concentrati in brevissimo tempo, e che quella di ieri è stata l’più pesante dall’inizio del conflitto a Gaza lo scorso. Il ministro della difesaiano Yoav Gallant ha anticipato che le azioni militari contro Hezbollah “proseguiranno” e ha parlato di “una nuova fase della guerra“.