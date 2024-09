La Divina Sophia Novant’anni di grande cinema

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Oggi lacompie 90 anni. LaLoren la cui vita si è intrecciata con il territorio ferrarese nel lontano 1954. E’ stato l’anno in cui lei interpretò a Comacchio e nelle sue valli il film di Mario Soldati ’La donna del fiume’, uscito poi nel 1955. Un film, la cui scelta per l’ambientazione nacque dalla visione di un collaboratore del produttore Carlo Ponti dei documentari di Florestano Vancini ’Uomini della palude’ e ’Tre canne un soldo’, entrambi del 1953. ’La donna del fiume’ è imperniato sulla storia di Nives, una bella ragazza che lavora alla marinatura delle anguille in un’azienda di Comacchio. Durante una festa da ballo Gino(Rik Battaglia) un contrabbandiere che da tempo la corteggia riesce a farla sua e farla diventare la sua amante.