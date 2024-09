Il Napoli deve provare a vincere lo Scudetto Juve-Napoli partita complicata | il tutto a NM Live

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) NM– Cammaroto, Fava, Malfitano, Santacroce e Petrazzuolo hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le loro dichiarazioni riportate da TerzoTempo.Com: NM– Cammaroto: “Schillaci un’icona, indimenticabili le Notti Magiche, ilarriva a Torino con fiducia, Anguissa? Prestazione impressionante a Cagliari”– EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a “Schillaci è stato un figlio del sud, un’icona per il riscatto sociale per noi meridionali. Non possiamo mai dimenticare le Notti Magiche, ne ho parlato anche con suo cugino Gabriele, che è un mio grande amico.