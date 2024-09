I partiti si azzuffano Fdi | Non utilizzati i fondi del governo Pd | Soldi mai arrivati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il tutti contro tutti della politica questa volta non ha atteso il giorno dopo l’alluvione per scatenarsi. Ad aprire le danze è Fratelli d’Italia, per voce del coordinatore provinciale Alberto Ferrero, il quale mette ovviamente nel mirino la dirigenza dell’Emilia Romagna: "Gli amministratori locali e la Regione non hanno fatto niente. Hanno continuato a disinteressarsi del territorio, nonostante ilabbia assegnato alla Regione 128 milioni di euro per mettere in sicurezza gli alvei e i fiumi, di questa cifra sono stati spesi solo 49 milioni. Sulla sicurezza idraulica su 102 milioni è stato speso zero. Oggi quanto sta avvenendo dipende in larga misura dal fatto che chi avrebbe dovuto occuparsi della manutenzione del territorio non lo ha fatto. Non è neanche mai stato trasmesso allo stato del reticolo idrografico, più volte richiesto".