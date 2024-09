Guadagni ’sudati’ Tante giornate retribuite Ma paghe sotto la media Ecco i conti dei pistoiesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Esattamente a metà del guado, ovvero nella sostanza senza infamia e senza lode. In questi giorni l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre ha pubblicato la classifica, relativa ai dati raccolti alla fine del 2022, delle retribuzioni medie lorde per provincia per coloro che lavorano nel privato e il pistoiese si colloca al 51° posto a livello complessivo con un lordo in busta paga diche arriva a 20.281 euro che, spalmato su tutta la durata dell’anno (ma su questo aspetto ci torneremo tra poco), vuol dire un guadagno lordo per ogni singolo lavoratore di 81,08 euro al giorno.