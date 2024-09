FOTO Festa non doveva essere arrestato | parlano i legali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minuti “Gianlucanon”. Lo dice perentorio l’avvocato Cassazionista Dario Vannetiello nel corso della conferenza stampa fiume tenuta questa mattina al Circolo della Stampa insieme ai colleghiLuigi Petrillo e Concetta Mari che hanno affiancato l’ex sindaco sin dall’inizio del procedimento giudiziario che lo scorso 18 aprile ha portato alla misura cautelare, revocato dalla Cassazione pochi giorni fa. In sala c’è chiaramente anche l’ex Sindaco, o meglio il Sindaco, come continuano a chiamarlo tutti. Ancora abbracci e strette di mano, qualche momento di commozione da parte di, di un cittadino, di un uomo prima ancora che un politico, che per cinque mesi è stato detenuto nella propria abitazione senza contatti con l’esterno.