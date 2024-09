Ford Ranger attacca la spina e ora è anche ibrido plug-in

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) Perè tempo direla. Il modello di pick-up più venduto d’Europa può ora contaresulla versione ibrida-in, presentata daPro in occasione dell’IAA Transportation di Hannover. Il nuovo modello non scende però a compromessi in termini di capacità di carico, versatilità e prestazioni fuoristrada, tipiche di ogni variante di. A tutte queste caratteristiche si aggiunge però ora la possibilità di guidare in modalità elettrica, con una coppia fino a 690 Nm, ovvero la più alta di qualsiasi altroattualmente in produzione, oltre ad un’autonomia in elettrico di oltre 45 km. IlPHEV, inoltre, introduce una versione più potente di Pro Power Onboard, consentendo di alimentare o ricaricare dispositivi e attrezzi da lavoro, utilizzando fino a 6,9 kW direttamente dal veicolo, senza la necessità di un generatore esterno.