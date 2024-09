Florovivaisti Busta paga più pesante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) COMO È stata raggiunta nei giorni scorsi l’intesa per il rinnovo del contratto inter-provinciale di lavoro per gli operai agricoli e– Clp delle province di Como Lecco, che era scaduto il 31 dicembre 2023. Dopo quasi nove mesi di trattative, Fai Cisl dei Laghi, Fai Cisl Monza Brianza Lecco, Uila Uil Milano Alta Lombardia con Confagricoltura Como Lecco, Coldiretti Como Lecco e Cia Alta Lombardia hanno siglato un accordo di rinnovo che dà risposta ai circa 3.500 lavoratori e lavoratrici del comparto agricolo,co, della manutenzione del verde e delle attività agrituristiche delle province di Como e Lecco: per la precisione, 2300 impiegati a Como e 1200 a Lecco.