F1 Ferrari in pista a Singapore con una nuova ala anteriore ‘flessibile’

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna. È quanto evidentemente vogliono fare in. Da settimane si disquisisce in F1 sulle ali flessibili adottate dalla McLaren. Un tema ancor più d’attualità per quanto è accaduto a Baku, dove soprattutto il comportamento dell’ala posteriore della MCL38 ha lasciato di stucco. Un mini DRS, così è stato definito dagli addetti ai lavori, perché al crescere della velocità l’evidente flessione subita dal componente è stata associata a un beneficio aerodinamico, ovvero a una minimizzazione della resistenza all’avanzamento. È un po’ così che si può spiegare perché la SF-24 di Charles Leclerc, nonostante si fosse trovata più volte a sei decimi di distacco e potendo sfruttare l’ala mobile, non sia riuscita a completare l’attacco nei confronti della vettura di Oscar Piastri.