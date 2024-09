Dove può arrivare Musetti nel ranking ATP | le previsioni turno per turno a Chengdu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Lorenzoesordirà direttamente agli ottavi di finale del tabellone principale dell’ATP 250 di: nelATP l’azzurro martedì prossimo scarterà 90 punti, e dunque in caso di sconfitta immediata recupererà i 25 punti di Marsiglia 2024, altrimenti incamererà quelli che guadagnerà in Cina. L’azzurro, dunque, riparte in Asia da quota 2280, ma con l’approdo ai quarti ne incamererebbe 25 netti, salendo a quota 2305. Rispetto alrilasciato lunedì scorso, inoltre,al momento ha perso una posizione, scivolando così dal 19° al 20° posto virtuale. Soltanto caso di approdo in semifinale, il tennista italiano, invece, salendo a quota 2355, tornerebbe al 19° posto virtuale.