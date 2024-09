Dossieraggio ecco il piano di Striano&Co per sfuggire all' arresto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il pool di spioni avrebbe tentato di inquinare le prove fin dalle prime fasi dell'inchiesta. E i tentativi di insabbiamento sarebbero proseguiti nel corso degli approfondimenti al punto da spingere la Procura di Perugia a chiedere l'per i due principali protagonisti della vicenda. È quanto emerge nella richiesta di custodia cautelare che il procuratore Raffaele Cantone illustrerà al Tribunale del Riesame per convincere i giudici a disporre i domiciliari per il finanziere Pasquale Striano e l'ex pm Antonio Laudati, i due uomini al vertice del gruppo Sos della Dna, accusati di accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione del segreto in concorso con i tre giornalisti di Domani, Giovanni Tizian, Nello Trocchia e Stefano Vergine.