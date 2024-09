Brano inedito di Mozart scoperto in una biblioteca tedesca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Unmusicale finora sconosciuto composto da Wolfgang Amadeusquando era probabilmente adolescente è statoin unain Germania da alcuni ricercatori che ne hanno annunciato la scoperta. Ilrisale alla metà o alla fine degli anni '60 del Settecento ed è composto da sette movimenti in miniatura per un trio d'archi della durata di circa 12 minuti, hanno affermato le biblioteche comunali di Lipsia in una dichiarazione. Nato nel 1756,era un bambino prodigio e iniziò a comporre in tenera età sotto la guida del padre. I ricercatori hannol'opera nellamusicale della città mentre compilavano l'ultima edizione del cosiddetto catalogo Koechel, l'archivio definitivo delle opere musicali di