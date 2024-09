Bambino di 8 anni travolto e ucciso dal van guidato dal padre

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un tragico incidente si è verificato oggi alla periferia di Perugia, nella zona commerciale di Sant’Andrea delle Fratte, dove undi ottoè morto dopo essere stato investito dal vandal. Secondo le prime ricostruzioni, la famiglia era a bordo del veicolo, che si era fermato in un parcheggio. Leggi anche: Verona, tragedia in famiglia: uccide la moglie con la pistola e ferisce gravemente il figlio 15enne Mentre il van si rimetteva in moto, ilavrebbe aperto il portellone e sarebbe sceso dal mezzo in movimento, perdendo l’equilibrio e finendo sotto il veicolo. Il, purtroppo, non avrebbe avuto il tempo di reagire per evitare l’impatto. Nonostante l’intervento dei soccorsi, non è stato possibile salvare il piccolo. La polizia locale ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto.