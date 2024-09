Antagonisti in piazza a Bologna | riparte l’autunno caldo sigle ambientaliste e anarchici in corteo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – L’estate domani cede il passo al. Una stagione che si preannuncia ‘calda’ per la contestazione già dalle sue prime battute. E si apre, domani, con un, con partenza alle 16 dal parco Don Bosco, luogo divenuto simbolo del dissenso cittadino, al quale hanno aderito una ventina tra associazioni eantagoniste, oltre alle frange anarchiche locali. All’appello hanno risposto, tra gli altri, Extinction Rebellion, Non Una di Meno, Cua, Plat, Làbas, i Giovani Palestinesi, Carc e anche Potere al Popolo. Una manifestazione che ha come slogan ’Chi ha paura del dissenso?’ e che si propone di ribellarsi a una non ben definita “violenza istituzionale” per “difendere la libertà”, ossia, contestare l’inasprimento delle normative contro i reati die le occupazioni abusive disposto nell’ultimo decreto sicurezza.