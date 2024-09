Ania per minaccia clima programmi di polizze pubblico-privati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Abbiamo appena assistito all'ennesima prova che il cambiamentotico è ora unareale in tutto il mondo". Lo afferma la presidente dell', Maria Bianca Farina, aprendo l'Insurance high-level conference. Farina cita il super tifone Yagi in Vietnam con oltre 300 morti e la tempesta Boris che "ha causato gravi inondazioni nell'Europa centrale e ha appena colpito la regione italiana dell'Emilia-Romagna". "Si tratta di un allarme - ha detto - che vede coinvolta tutta l'umanità e non solo le zone costiere e desertiche". Farina ha espresso, a nome suo e di tutto il settore assicurativo, la "più profonda solidarietà e sostegno alla popolazione delle aree dell'Emilia-Romagna e delle Marche". "Come assicuratori italiani, crediamo fermamente che iassicurativi(Ppip) per i rischi naturali svolgano un ruolo fondamentale" ha detto Farina.