Alzheimer ridurre il rischio si può Gli esperti spiegano come

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale dedicata alla malattia di. E non mancano le buone notizie, soprattutto in chiave di prevenzione. Alcuni studi hanno infatti mostratointervenendo sui fattori dimodificabili si può sperare di prevenire i segni del decadimento cognitivo, o quanto meno ritardarne la comparsa. A segnalarlo, in vista della riunione del G7 sulle demenze prevista ad Ancona l’8 di ottobre, sono glidella Società Italiana di Neurologia (SIN). I “nuovi” fattori diControllate gli occhi, evitando di ritrovarvi con cali pesanti della vista in età avanzata senza un necessario trattamento. E tenete a livelli accettabili, meglio se più bassi possibile, i valori nel sangue del colesterolo LDL, quello che genericamente viene definito “cattivo.