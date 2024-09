Usa sondaggio Fox News | Kamala Harris in vantaggio di due punti su Donald Trump

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 19 settembre 2024) La vicepresidente democratica degli Stati Unitiè indi duepercentuali sull’ex inquilino repubblicano della Casa bianca. È quanto emerge dall’ultimonazionale di Foxa sette settimane dalle elezioni presidenziali previste negli Usa il prossimo 5 novembre. La rilevazione del principale canale conservatore degli Usa certifica come sempre più elettori considerinola candidata più capace di aiutare la classe media, conquistando consensi soprattutto tra i votanti di origine ispanica e tra chi si dichiara indipendente. Ilrileva uno spostamento di 3percentuali tra gli elettori registrati rispetto alla metà di agosto, quandogodeva di undi un punto su, che oggi invece risulta favorita con il 50 per cento dei consensi rispetto al 48 per cento del suo avversario.