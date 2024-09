Unipi sceglie la bicicletta | Una sfida per rendere la nostra Pisa più sicura Faremo la nostra parte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024)Anche l’Università diaderisce alla settimana europea della mobilità con due iniziative in programma domani su bici e sicurezza stradale. L’evento, organizzato dalla Commissione per lo sviluppo sostenibile di ateneo insieme a Fiab, è volto a promuovere una mobilità cittadina più sostenibile e consapevole. "Abbiamo il compito di guidare l’università verso un suo sviluppo sostenibile, anche sotto il profilo della mobilità urbana - ha dichiarato Elisa Giuliani, prorettrice per la sostenibilità e l’agenda 2030 - soprattutto non vogliamo che la percezione di una scarsa sicurezza scoraggi le migliaia di persone che popolano lacomunità universitaria a utilizzare la".