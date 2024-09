Torna “Sono Lillo” con un esilarante Corrado Guzzanti

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 19 settembre 2024) (askanews) – È un mondo sempre più assurdo quello raccontato nella seconda stagione di Sono Lillo, la serie comedy diretta da Eros Puglielli su Prime Video dal 19 settembre. Grazie a Posaman Lillo gode ormai di enorme popolarità. Ma su un set americano scopre che il suo produttore, interpretato da Pietro Sermonti, ha ceduto i suoi diritti d’immagine alla camorra. Disperato, cercherà in tutti i modi di svincolarsi dal film che finirebbe per distruggere la sua carriera. A complicare le cose si aggiungeranno problemi di identità, di cuore, con maledizioni e varchi dimensionali. Sermonti ha raccontato: «In realtà secondo me la cosa veramente potente di questa serie e di me e Lillo quando lavoriamo, anche con Eros, è che abbiamo proprio un’unità di gusto, cioè ci fanno ridere le stesse cose.