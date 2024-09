Tecnologia ed esclusività Suzuki vara i fuoribordo ’Stealth Line’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Al 64° Salone Nautico di Genovaporta in scenaedcon la gamma Stealth Line e iV6 DF250, DF225 e DF200. Quest’ultimi, vantano un’unità4 Tempi da 3.6 litri con architettura V6 a bancate inclinate di 55°, per esaltarne la compattezza, declinata in tre potenze ( 250, 225 e 200 HP). A boostarne le prestazioni, miglioramenti tecnologici come il design della calandra, ora più compatta, studiato per includere un nuovo sistema di ingresso dell’aria che riduce la presenza di spray salino e particelle d’acqua dai condotti, offrendo una migliore combustione e preservando l’unità termica da corrosione e usura.