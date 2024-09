Stellantis | nuova cassa integrazione negli stabilimenti di Atessa e Termoli

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 19 settembre 2024) Chieti - Decisione presa a causa del rallentamento del mercato europeo dei veicoli commerciali e delle auto. L’azienda assicura l’impegno per garantire la continuità deglidurante la fase di transizione del settore automobilistico.ha comunicato oggi alle organizzazioni sindacali l’attivazione dellaordinaria per glidi. La misura sarà in vigore dal 14 al 27 ottobre ade dal 14 al 20 ottobre a. La decisione è stata presa in risposta alle condizioni attuali del mercato automobilistico, che continuano a mostrare segnali di difficoltà. L’azienda ha spiegato che, nel caso di, lasi è resa necessaria a causa della diminuzione degli ordini dovuta al rallentamento del mercato europeo dei veicoli commerciali nel primo semestre del 2023.