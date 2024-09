Sfide tra baby calciatori la Friends Cup va in archivio con la vittoria della Roma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Si è conclusa con ladell’As, che ha battuto in finale l’Atalanta ai calci di rigore, la tredicesima edizione del torneo nazionale "Cup 2024", disputata lo scorso fine settimana a Potenza Picena. Quelle andate in scena sono state due giornate piene di emozioni, divertimento e condivisione (dentro e fuori al campo) per i ducentoche hanno partecipato alla manifestazione. Nell’impianto sportivo Scarfiotti, gremito di pubblico, si è potuto assistere a un vero e proprio spettacolo con tanti giovani talenti che in campo hanno dato vita a delle partite di ottima fattura tecnica, oltre a giocate che hanno fatto emozionare i presenti.