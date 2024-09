Rolling Stones vinile speciale per anniversario Hackney Diamonds

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 19 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Per commemorare il primodell’album dei”, quest’inverno verrà pubblicata un’edizionein. La versione 2LP contiene i singoli dell’album “Angry”, “Sweet Sounds of Heaven” e “Mess It Up”, oltre a 7 registrazioni dal vivo aggiuntive eseguite in occasione del lancio dell’album al Racket di New York nell’ottobre 2023, tra cui “Sweet Sounds of Heaven” con Lady Gaga, oltre alle performance di “Shattered”, “Tumbling Dice” e “Jumpin’ Jack Flash”. La nuova edizione, disponibile dal 6 dicembre, segna un anno dall’uscita del primo album in studio di materiale originale deglidal 2005.ha raggiunto il primo posto in classifica in 19 paesi in tutto il mondo, vendendo oltre un milione di unità dal momento dell’uscita.