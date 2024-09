Non aprite quella porta torna al cinema in 4K | le date di un evento horror imperdibile!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 19 settembre 2024) Accendete le motoseghe, perché Non, il capolavorodiretto da Tobe Hooper nel 1974 sta perre alin lingua originale sottotitolata in italiano e, per celebrare il suo 50° anniversario, in 4K in un’uscitaufficializzata nei giorni 23, 24 e 25 settembre 2024 grazie a Midnight Factory Questa straordinaria iniziativa rappresenta un’opportunitàper rivivere sul grande schermo una pietra miliare del. A partire dalla sua uscita nel 1974 e per intere generazioni, Nonha terrorizzato e scioccato gli spettatori di tutto il mondo con la sua atmosfera inquietante e le sue immagini disturbanti.