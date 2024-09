News SSC Napoli l’allarme su Kvara fa preoccupare tutti | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il quotidiano Il Mattino lanciasul giocatore della SSC, Khvichatskhelia: l’attaccante georgiano è sempre più preso di mira dalle squadre avversarie. Nel pomeriggio di sabato 21 settembre, alle ore 18:00, ilscenderà in campo nel big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Un match storicamente importante per il club partenopeo, che contro la Vecchia Signora avrà la possibilità di mandare un segnale importante a tutta la Serie A: per farlo, però, servirà ovviamente un risultato positivo ai danni della compagine guidata da Thiago Motta. Antonio Conte sa di poter contare su un gruppo che man mano sta assimilando la sua filosofia e i suoi dettami tecnico – tattici, che hanno rivoluzionato i vari schemi rispetto a quelli visti negli ultimi anni.