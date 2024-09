Movano scopre l' idrogeno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il pezzo forte della gamma Opel è stato l'OpelHYDROGEN. "Per la prima volta, offriremo il più grande della famiglia di veicoli commerciali leggeri Opel come veicolo elettrico a celle a combustibile a", ha dichiarato Huettl. "Nel 2021 abbiamo lanciato Opel Vivaro HYDROGEN, il primo van adi una casa automobilistica. Oggi, con l'introduzione di OpelHYDROGEN, stiamo facendo il passo successivo e creando un'offerta ancora più forte". Grazie alla combinazione di celle a combustibile ae batteria plug-in, il nuovo OpelHYDROGEN è in grado di percorrere oltre 500 chilometri (WLTP1) e di essere rifornito diin meno di 5 minuti. Si tratta di una soluzione ideale per i clienti che hanno bisogno di percorrere lunghe distanze con zero emissioni locali e non perdere tempo per il rifornimento.