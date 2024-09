Mercato dilettanti ancora movimenti Montecchio Gallo colpo Sakaj Ad Apecchio arriva bomber Millaci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Calcioaperto per ied ecco che nelle ultime ore si sono registrati ulteriorianche tra le squadre della provincia, in Eccellenza e non solo.del K-Sport: la società guidata da mister Beppe Magi ha messo nero su bianco con il centrocampista, classe 1998, Fabioex Bagnolese e Terre di Castelli (Eccellenza emiliana) ed ex Nazionale albanese U19. Nuovo arrivo anche ad Urbino: si tratta di Giuseppe Serges, attaccante classe 2003 che ha giocato anche con la maglia dell’Alma Juventus Fano. Per rafforzare ulteriormente la rosa, adesso sulla società ducale andrà alla ricerca di un difensore. Fermin, classe 2004, autore di 11 gol nella passata stagione con la maglia del Pioraco (Seconda categoria) sale di campionato e diventa il nuovo centravanti della Viridissima, squadra di Prima categoria.